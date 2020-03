Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a lansat concursuri pentru trei posturi extrem de importante pentru sanatatea locala. Mai precis, se cauta sefi pentru spitalele aflate in administrarea institutiei. Vizate sunt Spitalul Clinic Municipal de Urgența, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu” și Spitalul…

- Primaria Timișoara intenționeaza sa construiasca un centru de terapie personalizata adresat bolnavilor de cancer. Acesta ar urma sa funcționeze in cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar suma necesara pentru realizarea lui se ridica la aproape 20 de milioane de euro.…

- De cand coronavirusul a ajuns in Italia, tara in care se afla foarte multi romani, autoritatile si cetatenii sunt in alerta. In Dolj s-a iscat deja panica. In farmacii nu se mai gasesc masti de protectie, iar oamenii sunt din ce in ce mai ingrijorati. Pe retelele de socializare circulau ieri o multime…

- Dupa esecul guvernarilor PSD din ultimii ani este vital ca partidele anti-PSD sa vina in 2020 cu o oferta electorala imbatabila, ceea ce ar insemna ca pe listele de candidati sa nu se regaseasca personaje controversate precum actualul senator PNL Raducu Filipescu, fost presedinte al Consiliului Judetean…

- Parinții unei fetițe de 11 ani, din Craiova, se plang ca au așteptat ore in șir pentru ca fiicei lor sa i se aprobe transferul la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Craiova, la un altul pentru a fi tratata.

- Condiții mai bune de tratament pentru bolnavii din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Primaria Timișoara intenționeaza sa realizeze inca doua corpuri noi de cladire, care vor conține, printre altele, cabinete medicale, saloane și sali…

- Trei cazuri de gripa, la doi copii si un adult, au fost confirmate in judetul Timis prin analizele de laborator efectuate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, au informat reprezentantii...

- Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova a organizat concurs pentru ocuparea a 18 posturi de asistenti medicali, infirmiere si registratori. Ciudat este ca doar o singura comisie era desemnata sa evalueze candidatii pentru trei specialitati diferite.