Postul intermitent – Ce este și cum te poate ajuta să slăbești Postul intermittent sau intermitent fasting este un concept controversat și raspandit in ultima perioada ce promite sa aiba nenumarate beneficii, atat pentru dieta, cat și pentru reglarea metabolismului. Postul intermitent este vazut nu doar ca o strategie eficienta de a pierde kilograme, ci și ca o modalitate de a preveni anumite boli. Profesorul in neuroștiințe Mark Mattson susține ca postul intermitent reduce riscul de apariție a unor afecțiuni degenerative ale sistemului nervos, protejand creierul de acțiunea unor toxine. Avantajul postului intermitent este ca nu implica restricții calorice,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda francez Jean Paul Gaultier a anuntat, vineri, ca pe 22 ianuarie 2020 va realiza ultima sa prezentare haute-couture, dupa 50 de ani de cariera scrie Adevarul. Intr-un videoclip publicat vineri, creatorul de moda in varsta de 67 de ani a anuntat, vorbind la telefon, ca va celebra cei…

- Un boutique multibrand lanseaza serviciul de inchiriere si da viitoarelor mirese oportunitatea de a purta rochii haute-couture, modele alese de Beyonce, Jennifer Lopez sau Gal Gadot atat in ziua nuntii, cat si pe covorul rosu.

- Pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis. Si asta in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR, organisme financiare…

- Lumina dintr-o incapere a casei tale este foarte importanta, atat pentru sanatatea ochilor tai, cat si pentru aspectul pe care aceasta il ofera unei camere. Indiferent de cat de tipul iluminarii artificiale, fie ea rece sau calda, aceasta este necesara pentru a te ajuta sa iti desfasori activitatile,…

- Metodele de prindere a trandafirilor in ghiveci sunt usor de urmat, scrie Secretele. com. Cel mai indicat este sa incerci sa prinzi trandafirii in sezonul rece. Asadar, alege trandafirii preferati si urmeaza instructiunile de mai jos! Cel mai important pas il reprezinta stimularea aparitiei radacinilor.…

- Ingrijirea dintilor temporari ar trebui sa inceapa de la primul dinte, atrag atentia medicii stomatologi de la Clinica Ancodent. E important sa se pastreze dintii de lapte cat mai mult pe arcada si sa se trateze cand apar probleme pentru o alimentatie corecta a copilului, dar si pentru pastrarea dimensiunii…