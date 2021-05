Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti luni la Bruxelles in cadru extraordinar, au salutat intrarea in vigoare a Acordului comercial si de cooperare cu Regatul Unit la 1 mai 2021, subliniind ca acest document si Acordul de retragere din UE ar trebui sa fie puse in aplicare integral si efectiv, potrivit www.consilium.europa.eu.



''Cele doua acorduri permit Uniunii Europene sa aiba un parteneriat cat se poate de strans cu Regatul Unit, recunoscand totodata ca un stat care nu este membru al UE nu poate beneficia de aceleasi avantaje ca un stat membru si ca relatia…