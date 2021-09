Postacii de la comentarii sunt troli ruși! Daca pana și BBC o afirma raspicat, atunci este clar! Postacii profesioniști care iși fac veacul postand ”diversiuni” la rubrica de comentarii a site-urilor unor publicații sunt ”trolii” serviciilor secrete rusești! Ce este drept, pana acum au mai tot fost facute referiri la aceasta activitate subversiva care ar reprezenta o latura importanta a razboiului hibrid […] The post Postacii de la comentarii sunt troli ruși! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

