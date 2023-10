Primaria Constanta: Pavilioanele pensionarilor sunt in reparatie

In luna august a acestui an, Primaria Constanta, prin Confort Urban, a inceput lucrarile de reparatii a opt pavilioane destinate persoanelor varstnice din oras. Conform Primariei Municipiului Constanta, un numar de opt pavilioane au intrat in lucrarile de raparatii, incepand… [citeste mai departe]