Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia Zoom, software dedicat apelurilor video intre utilizatori, prezinta o serie de vulnerabilitati si functii ascunse care pot pune in pericol securitatea datelor, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o informare publicata joi pe propria…

- Respinși și stigmatizați, refugiații care au fost atat de disputați in cadrul Uniunii Europene, ar putea acum, sa fie integrați cu adevarat și sa poata munci. In timpul crizei COVID-19 care suprasolicita sistemul medical, organizațiile medicilor din Germania cer ajutorul migranților și refugiaților…

- JONGLERII… Toate competitiile din Romania au fost suspendate, iar oamenii implicati in fotbalul vasluian au ales sa se autoizoleze. Foarte multi dintre ei au acceptat provocarea cu hartia igienica, viralizata in ultimele zile pe retelele de socializare. Printre cei care au acceptat provocarea cu hartia…

- Konstantin Joseph Jirecek (1854-1918) a fost o personalitate proeminenta a culturii austriece (si germanofone) din secolul al XIX‑lea, istoric, om politic, diplomat si filolog, de origine ceha. Profesor la Universitatile din Praga si Viena, a publicat lucrari fundamentale in domeniile balcanisticii,…

- O inselatorie care vizeaza clientii Lidl Romania si Adidas prin metoda oferirii unor vouchere de cumparaturi transmise si retransmise automat pe WhatsApp a fost descoperita de Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Nationala (CERT-RO).

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…

- Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) la plata unor daune morale de 10.000 de euro unei femei, pentru ca autoritatile nu au raspuns corespunzator sesizarilor acesteia, care s-a plans de violenta conjugala si de incalcarea secretului