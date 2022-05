Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), in calitate de operator autorizat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (in prezent Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM) si…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania promoveaza un important proiect la nivel național, avand convingerea ca educația juridica este mai mult decat oricand necesara tinerilor, in evoluția lor ca viitori membri ai societații. Scopul proiectului Fii avocat in școala ta este de a sprijini tinerii…

- Miercuri, 30 martie, de la ora 14.00, invitat al emisiunii ZIUA LIVE este avocatul Gheorghe Vulpoiu, prodecan al Baroului Constanta. Pe parcursul discutiilor, acesta ne va da mai multe detalii despre proiectul "Fii avocat in scoala ta ldquo;, un proiect pilot initiat de Uniunea Nationala a Barourilor…

- Baroul Vrancea implementeaza proiectul ,,Fii avocat in școala ta!”, proiect de responsabilizare sociala inițiat de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Ca urmare a acestei inițiative, coordonatorul proiectului, av. Ana-Viorica Pușcașu și…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata productiei si comercializarii echipamentelor periferice si a consumabilelor intre OKI Europe Limited, prin intermediul sucursalei OKI Europe Limited Poland, si distribuitorul sau General Systems SRL. Autoritatea…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila ințelegere pe piața productiei si comercializarii echipamentelor periferice și a consumabilelor intre OKI Europe Limited, prin intermediul sucursalei OKI Europe Limited Poland, si distribuitorul sau General Systems, a anunțat luni autoritatea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi demararea de controale in toate companiile petroliere care funcționeaza in Romania pe fondul creșterilor nejustificate la carburanți. "ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței au demarat investigații pentru a lua masurile de stopare a oricaror practici ilegale abuzive…

- In contextul crizei provocate de conflictul din Ucraina, Baroul Brașov a inștiințat Instituția Prefectului ca Uniunea Naționala a Barourilor din Romania desfașoara inițiativa „Avocați pentru refugiați”, in cadrul careia a selectat și selecteaza in continuare avocați care sa asigure, cu titlu gratuit,…