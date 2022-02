Stiri pe aceeasi tema

- Narges Mohammadi, o activista iraniana pentru drepturile omului, a fost condamnata la 8 ani de inchisoare si 70 de lovituri de bici. Sotul ei, stabilit la Paris, a afirmat ca nu stie motivul condamnarii si a subliniat ca audierea femeii a durat cinci minute. "Intr-un proces de cinci minute,…

- Mijloacele de transport de la suprafața sunt „paralizate” de ieri și raman la fel și astazi in Capitala. Situația l-a scos din sarite pe Tudor Chirila, care a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. In opinia artistului, in spatele grevei de la STB stau liderii de sindicat și interesele politice.…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a foarte multor romani. Dupa ce s-a aflat, miercuri, ca Bucureștiul intra in scenariul roșu, odata ce s-a depașit pragul de incidența de 3 la mia de locuitori, au aparut informații ce vizeaza situația…

- Președintele american Joe Biden l-a prezentat luni, pe Twitter, pe noul locuitor al Casei Albe: un ciobanesc german numit „Commander”, scrie CNN. „Bine ai venit la Casa Alba, Commander”, scrie președintele american in dreptul pozei cu cațelul. Tot pe contul de Twitter, Biden a postat o inregistrare…

- Inspectorii ANPC au fost, vineri, in Targul de Craciun din Bucuresti, unde au fost gasite mai multe nereguli, insa nu s-au aplicat sanctiuni. Presedintele ANPC, Mihai Culeafa, a precizat ca actiunea a avut mai mult caracter preventiv.

- Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroe, a anuntat luni ca presedintele partidului, Florin Cîtu, va conduce interimar filiala Sector 3 din Capitala, iar senatorul Alina Gorghiu - pe cea din Arges. "Organizatia PNL Arges va fi condusa de doamna senator Alina Gorghiu, iar presedintia…

- Raluca Turcan a anunțat ca nu va fi exclusa din PNL dupa ce l-a criticat pe președintele partidului - Florin Cițu."Nu. De ce? Am spus lucrul acesta in interior. (...) De altfel, din interiorul partidului au aparut in spatiul public declaratii mult mai taioase decat ceea ce am spus eu, insa mi s-a parut…

Ca om politic am invațat sa imi tratez cu respect chiar și adversarii. Antipatiile si dușmaniile personale nu au ce cauta in politica. Altfel, ajungi in poziția ridicola in care se afla Partidul...