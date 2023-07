Vreți sa mancați ceva hranitor, delicios, dar care, in același timp, nu necesita prea mult efort in bucatarie? Ei bine, in asemenea situații, avem cateva opțiuni la dispoziție. Insa, avand in vedere sezonul in care ne aflam, de ce sa nu profitați de unul dintre cele mai gustoase alimente din țara noastra: porumbul? La urma urmei, ne putem gandi ca singurul lucru pe care il facem pentru a pregati un delicios știulete este sa il lasam sa fiarba in apa, iar apoi sa presaran niște sare pe el. Insa, gospodinele cele mai experimentate știu ca lucrurile nu sunt atat de simple!Poate veți fi surprinși…