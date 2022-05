Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Cei doi au discutat despre Parteneriatul Strategic si situatia din regiune chiar in ziua in care Federatia Rusa a declarat ca personae non…

- Atacul de la Odesa blocheaza pentru prima oara dupa Al Doilea Razboi Mondial activitatea din port. Președintele Volodimir Zelenski cere ajutorul comunitații internaționale pentru deblocarea porturilor, pentru a preveni o criza alimentara globala.

- Organizația Mondiala a Comerțului și-a redus drastic perspectivele pentru comerțul global in acest an, dupa invazia Rusiei in Ucraina, și a avertizat ca lumea „trebuie sa se pregateasca pentru consecințe”.

- Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a dat asigurari, vineri, la B1 TV , ca Romania ar putea face fața cu succes unei crize alimentare la nivel global, pentru ca pana și in anii grei țara noastra a avut o producție excedentara la cereale și nu numai. „In cazul unei crize alimentare la nivel global,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat la un nou maxim istoric in luna martie, pe masura ce razboiul din Ucraina a provocat turbulente pe pietele pentru produse alimentare de baza precum cereale si uleiuri comestibile, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie…

- Șeful Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite a avertizat marți ca razboiul din Ucraina creeaza o catastrofa care afecteaza agricultura locala și aprovizionarea globala cu alimente și cereale „cum nu am mai vazut de la Al Doilea Razboi Mondial”.

- Toate razboaiele mondiale s-au nascut din nevoia de a controla resursele in momente de criza. Conflictul din Ucraina este un pretext pentru aceeași cauza. Reimparțirea lumii in sfere de influența are la baza actuala criza energetica, potențiala criza alimentara, perspectiva unei crize de metale necesare…

- Partidul „Șor” cere autoritaților Republicii Moldova sa adopte un șir de masuri sociale și fiscale, in condițiile conflictului armat din Ucraina și a tensiunilor din regiune, care au adancit și mai mult criza social-economica din țara noastra. Acestea au menirea sa sprijine populația in lupta pentru…