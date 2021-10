Stiri pe aceeasi tema

- Pe 13 octombrie 1923, in prezenta a multor oficiali, se punea piatra fundamentala a actualei cladirii a Liceului "Mircea cel Batranldquo;. Evenimentul este relatat cu lux de amanunte in monografia Liceului Mircea cel Batran din Constanta 1896 1996 de Ion Faiter. Aflam detalii captivante despre punerea…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) și Serviciul național unic pentru apelurile de urgența 112 (Serviciul 112) au semnat, astazi, un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Octavian Calmic, Director ANRE și Liviu Oboroc, Director al Serviciului 112.

- Inaltpreasfintitul Parinte Nifon a asezat duminica piatra de temelie pentru noua biserica din Finta, noteaza Basilica.ro. Viitorul lacas de cult ii va avea ca ocrotitori pe Sfintii Martiri Brancoveni. In cuvantul sau, Mitropolitul Nifon a vorbit despre jertfa și atașamentul Sfintilor…

- Fundasul spaniol al echipei Chelsea, Marcos Alonso, a anuntat ca nu va mai pune un genunchi in pamant inaintea meciurilor, in semn de sustinere a miscarii Black Lives Matter, considerand ca acest gest a inceput sa-si piarda din insemnatate, scrie Reuters, citat de agerpres. ''In schimb, voi arata…

- Au fost efectuate 75 de controale la firme de paza, care asigura securitatea in sistemul transporturilor feroviare. Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au depistat, in Portul Constanta, zona Poarta 9, 3 barbati, toti din judetul Constanta, care au sustras, din incinta Portului Constanta,…

- In perioada 1-30 septembrie 2021, Serviciul de Informare Bibliografica Dobrogeana din cadrul Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța organizeaza expoziția cu titlul „Ctitori ai Dobrogei moderne: Anghel Saligny”. Personalitate marcanta a epocii sale, Anghel Saligny (1854-1925) a fost inginer, cadru…

- Alerta la ISU "Dobrogea".Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina aseara, in judetul Constansa.Potrivit primelor informatii, o persoana a cazut de la aproximativ 3 m, pe o barja, situata in Dana 60 a Portului Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Credinciosii parohiei „Sf. Andrei” – Militari din Capitala vor avea o noua biserica. PS Timotei Prahoveanul a oficiat luni slujba de punere a pietrei de temelie. Vechea biserica din lemn nu mai corespundea din punct de vedere tehnic si a fost demolata, potrivit basilica.ro. Ridicarea…