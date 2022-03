Stiri pe aceeasi tema

- Italia va vedea de acasa al doilea Campionat Mondial la rand, dupa un șocant 0-1 cu Macedonia de Nord. Cele mai importante ziare din Italia au criticat dur jocul naționalei lui Roberto Mancini. Astfel, Italia a ratat o finala de baraj cu Portugalia, care va trebui acum sa treaca de Macedonia de Nord…

- Macedonia de Nord a invins campioana europeana Italia, chiar la ea acasa, scor 1-0, și va infrunta Portugalia pentru un loc la Campionatul Mondial din Qatar. Finala barajului Macedonia de Nord - Portugalia va avea loc pe 29 martie! Macedonia de Nord are o „generație de aur” care performeaza impotriva…

- Cupa Mondiala de fotbal fara Cristiano Ronaldo? Nu este o varianta exclusa, la cum arata tabloul. Superstarul portughez și colegii lui au de caștigat doua meciuri pentru a ajunge la turneul final suprem, probabil ultimul pentru CR7 - cel mai prolific marcator din istoria fotbalului.

- Naționala de fotbal a Italiei se pregatește sa dea piept cu Portugalia sau cu Turcia, pentru un loc intre cele 32 de naționale de la Cupa Mondiala din Qatar 2022 (21 noiembrie-18 decembrie), a 22-a ediție a turneului final suprem.

- FIFA a emis un comunicat in care a oferit detalii cu privire la tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial din Qatar, operatiune care va avea loc pe data de 1 aprilie, la care trei participante nu sunt cunoscute Campionatul Mondial din Qatar se apropie vertiginos, iar primele emotii pentru echipele…

- Italia și Macedonia de Nord se intalnesc joi, de la 21:45, in semifinalele playoff-ului de calificare la Cupa Mondiala din acest an. Invingatoarea va avea meci complicat in finala, acolo unde va da piept cu caștigatoarea dintre Portugalia și Turcia. Chiar daca tragerea la sorți a fost facuta in urma…

- Cristiano Ronaldo, care viseaza sa joace la a cincea sa Cupa Mondiala în acest an, în Qatar, a declarat ca Portugalia se pregateste pentru "batalii grele" în barajul de calificare, scrie AFP."Ar fi foarte trist sa nu ne atingem obiectivul, accederea la Cupa Mondiala…

- Roberto Mancini, selectionerul nationalei de fotbal al Italiei, a declarat ca a visat victoria echipei sale în finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar, împotriva Braziliei, gratie unui penalty transformat de Jorginho, scrie presa italiana.Vedeta lui Chelsea a ratat trei penalty-uri consecutive…