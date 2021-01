Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Portugaliei a votat vineri pentru legalizarea eutanasiei pentru cetațenii portughezi și pentru rezidenții legali cu varste de peste 18 ani. Astfel, Portugalia urmeaza sa devina cea de-a șaptea țara din lume care le va permite pacientilor in faza terminala a bolii sa obtina asistenta din…

- Elevii intra azi, dupa terminarea cursurilor online, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie agerpres . Anul scolar 2020-2021 este structurat pe doua semestre, care insumeaza 34 de saptamani. Semestrul al II-lea incepe pe 8 februarie si se va incheia…

- Moartea unei persoane dragi are toate sansele sa te socheze si sa isi lase amprenta asupra ta. Acestea poate ca sunt cele mai dificile momente cu care ne putem confrunta in viata si este bine sa stim cui sa cerem ajutorul atunci cand avem nevoie pentru a fi mai usor sa le depasim. La Casa Funerara Luca…

- Biroul Electoral Central a admis in sedinta de joi, 10 decembrie, doua cereri formulate de PMP pentru renumararea unor voturi. Potrivit unui comunicat al BEC, s-a admis renumararea voturilor nule si albe pentru Senat si Camera Deputatilor exprimate in sectiile de votare din judetul Arges.…

- La Adevarul Live, liderul Pro Romania Victor Ponta a raspuns la ultima acuzatia de plagiat: a copiat, pe Twitter, un mesaj in care-si exprima tristetea la moartea lui Diego Maradona. Fostul premier a explicat la Adevarul Live ca nu el a scris mesajul respetiv, ci o echipa a acestuia, insa el l-a aprobat.