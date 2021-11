Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice.

- Organele de ancheta au reușit sa reconstituie chipul fetiței ucise in mod brutal și apoi incendiata in zona din spatele cimitirului din Bujac. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a facut public chipul fetiței, pentru a fi identificata. Toți cei care o recunosc sunt indemnați sa anunțe cea mai apropiata…

- Noi detalii in cazul descoperirii șocante facute in urma cu doua zile langa un cimitir din Arad. Anchetatorii au reconstituit chipul fetiței ucise și arse și se pare ca aceasta a avut parte de o moarte extrem de violenta.

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, au organizat astazi o acțiune de prindere in flagrant, fiind oprit in trafic un autovehicul in interiorul careia au fost identificate…

- Astazi, in jurul orei 15, a avut loc un accident rutier pe strada Marașești, din municipiul Arad. Din cercetari a reieșit ca... The post Accident in vestul țarii. Un motociclist a fost transportat la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a scapat de sub control, a lovit un stalp de beton și apoi s-a rasturnat, oprindu-se intr-un gard. Tragicul accident s-a petrecut pe DJ 682, in județul Arad. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare…

- Dupa ce in iulie lucratorii SDN Timișoara au gasit o cada de baie in parcarea de pe DN 69, la limita județelor Timiș și Arad, iar in august, intr-o parcare de pe DN 58, in apropiere de Carașova, au gasit mai multe sutiene aruncate, iata ca și luna aceasta au avut parte de o noua […] Articolul Noi „surprize”…

- Aproximativ 300 de cadre medicale din vestul tarii au primit distinctii din partea autoritatilor, joi seara, intr-un eveniment dedicat celor care au luptat in prima linie cu pandemia de COVID-19, desfasurat la Domeniul Regal Savarsin. In cadrul Galei Recunostintei Medicale, mai multi medici,…