Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Omer e psiholog. Poarta camași roșii ca focul, deschise generos la piept, dupa modelul balcanic, gitan sau italian. Are Post-ul PORTRETE ȘI FERESTRE – Dana Banu – Domnul Omer apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai multe panouri cu schițe ale obiectivelor turistice ale județului și portrete ale personalitaților istorice și literare ale județului au Post-ul DAMBOVIȚA: Schițe ale unor obiective turistice și portrete, expuse in zona Muzeului de Istorie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Atat i-a spus: „Ramai cu bine, Catherine!”. Apoi a lasat cheile pe masa și a plecat inchizand incet ușa. S-a Post-ul PORTRETE ȘI FERESTRE – Dana Banu – Ramai cu bine, Catherine! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Te intampina cu un suras bonom; cuvintele destainuiau, in conversatie, largi resurse afective, cele cateva accente satirice cu care isi Post-ul COSTIN TUCHILA – Privirea și cadrul – Portret in amurg – Ion DUMITRESCU (1) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primul actor de origine romana Societar al Comediei Franceze este Edouard (Eduard) de Max. Considerat in epoca unul dintre cei Post-ul COSTIN TUCHILA – Privirea și cadrul – Edouard de Max, „Prințul tuturor celor ce nu trebuie facute” (unu) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ironia sortii nu l-a ocolit pe maestrul operei bufe. Biografia omului si biografia artistica a lui Rossini indreptatesc, dincolo de Post-ul COSTIN TUCHILA – Privirea și cadrul – Rossini si ironia sortii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In 29 iulie 1983 murea in Mexic regizorul spaniol Luis Bunuel, considerat unul dintre numele de prima marime ale cinematografiei Post-ul Costin TUCHILA – Privirea și cadrul – Luis Bunuel – de la suprarealism la „farmecul discret al burgheziei” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflați in misiune pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, au depistat marți seara, Post-ul Doi barbații incercau sa scape de deșeuri aruncandu-le pe Valea Mușchiului (Moroeni) apare prima data in Gazeta Dambovitei .