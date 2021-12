Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au pierdut mansa tur, de la Timisoara, baschetbalistii Craiovei nu renunta la calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei! SCMU va disputa miercuri, de la ora 17.00 (Digisport/Look Sport), in Sala Polivalenta, meciul retur contra formatiei din Banat, iar misiunea nu este una deloc usoara.…

- Drumarii de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au acționat, in intervalul 27.12.2021, ora 17:00, – 28.12.2021, ora 5:00, dupa o noapte de cod galben de vreme rea, cu 1.081 utilaje pe intreaga rețea de drumuri naționale și autostrazi, impraștiind 8.769 tone material…

- Puțini sunt muncitorii din privat care pot spune ca nu ii invidiaza pe bugetari pentru salariile mari, vouchere de vacanța sau pentru multele zile libere de care au parte an de an. Cine spune insa ca bugetarii nu muncesc e cel puțin rautacios. O arata ANAF, care face concurs pentru ocuparea funcțiilor…

- Romanii care locuiesc in centrul țarii au cheltuit, in luna septembrie 2021, cei mai mulți bani pentru produsele alimentare cumparate din piețele agroalimentare din reședințele de județe, potrivit datelor publicate intr-un raport al Institutului Național de Statistica.Datele analizate de Ziare.com…

- Asta sustine Marius Bodea, referindu-se la dimensiunile constructiei Fostul director al Aeroportului a salutat finalizarea procesului in care firmei constructoare a pistei i-a fost respinsa pretentia unei plati de doua milioane de euro pentru lucrari suplimentare executate in 2014. „Trebuie sa stiti…

- Nicio surpriza nu s-a inregistrat in primele trei partide din cadrul turului intai la Cupei Romaniei la volei masculin. Iata rezultatele inregistrate: CS Rapid Bucuresti - CS Dinamo Bucuresti 0-3 (22-25, 12-25, 15-25); CSU Stiinta Bucuresti - CS Unirea Dej 3-0 (25-13, 25-22, 25-12); CS U Cluj - CS Olimpia…

- Festivalul are loc indoors, outdoors și online intre 22 și 31 octombriecu respectarea masurilor sanitare in vigoare. A 12-a ediție Les Films de Cannes a Bucarest iși propune, ca de fiecare data, sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante și premiate filme ale anului, adaptandu-se insa…

- Petrica Moise, legenda cantecului popular banațean s-a stins din viața in aceasta seara. Artistul fusese, se pare, infectat cu noul coronavirus. La 19 iunie 1947 la Chișoda in județul Timiș se naștea intr-o familie de pauri banațeni unicul fiu a lui Aurel si Persida Moise , Petru nume dat astfel pentru…