Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul pentru adulți Pornhub a eliminat majoritatea videoclipurile suspendând toate încarcarile neverificate, în contextul unui scandal privind conținut ilegal, relateaza BBC. Mastercard și-a retras sprijinul pentru site saptamâna trecuta din cauza scandalului. Un raport…

- Mimi, pe numele ei real Mihaela Pantea, este una dintre cele mai urmarite personaje din online-ul romanesc. Inceputurile ei in online au fost inca de pe vremea cand studia actoria in Londra, in urma cu 4 ani. Mihaela Pantea a reușit rapid sa caștige un loc in inima adolescenților, iar acest lucru l-a…

- Snap a lansat “Spotlight”, o functie video destinata Snapchat care va permite utilizatorilor sa distribuie filmulete si care va concura cu TikTok, aplicatie detinuta de compania chineza ByteDance, si cu Instagram Reels, transmite Reuters, potrivit News.ro Utilizatorii, care puteau pana acum…

- Twitter a anuntat, marti, ca lanseaza la nivel global ”fleeturi”, mesaje care dispar dupa 24 de ore, similare cu functia stories care este populara pe Snapchat si aplicatia de fotografii Instagram a Facebook, transmite Reuters. Compania anuntase anterior planul pentru aceste tweeturi efemere,…

- Potrivit unei noi legi controversate, cele mai importante rețele sociale trebuie sa aiba un reprezentant în Turcia și sa se supuna instanțelor care solicita eliminarea anumitor conținuturi în termen de 48 de ore, potrivit Le Monde.Miercuri, 4 noiembrie, Turcia a impus o serie de…

- Autoritatile turce au impus miercuri o prima serie de amenzi principalelor retele sociale, inclusiv Twitter, Facebook si Instagram, pentru incalcarea unei legi controversate care intareste in mod considerabil puterea autoritatilor pe aceste platforme, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “O amenda de…