„Ca parte a delegatiei conduse de presedintele Romaniei Klaus Iohannis am participat astazi la intalnirea cu presedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Intalnirea vine dupa ce in luna decembrie, la Bucuresti, a fost semnat Acordul intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi si a fost evidentiat lansarea proiectului cablului submarin de transport de energie electrica prin Marea Neagra. Discutia de astazi dintre presedintele Romaniei si al Republicii Azerbaijan este o noua dovada…