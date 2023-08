Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj va avea la Sibiu primul meci oficial de la revenirea lui Ioan Ovidiu Sabau pe banca tehnica. Duelul din etapa a 7-a cu FC Hermannstadt se disputa luni, 28 august. E un meci al orgoliilor in Ardeal, chiar daca duelul direct intre cele doua formații cuprinde doar trei partide.Inaintea…

- Jurgen Klopp, antrenorul neamț al lui Liverpool, a oferit faza serii in finalul meciului Chelsea - Liverpool (1-1). Deși era cotata cu prima șansa la pariuri și a avut 1-0 in minutul 18, Liverpool a remizat pe terenul lui Chelsea, fiind egalata in minutul 37. Finalul meciului a fost unul tensionat,…

- Andrea Compagno (27 de ani) a fost omul meciului FCSB - CFR 1-0. Atacantul roș-albaștrilor a primit cea mai mare nota in caseta GSP, 8. Italianul a inceput pe banca derby-ul din Ghencea, insa a fost introdus la pauza in locul lui Cordea și a decis soarta partidei. El a scos penalty-ul din care a și…

- FC Hermannstadt și UTA se intalnesc sambata, ora 18:30 la Sibiu, in etapa #3 din Superliga. Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul aradenilor, nu se va baza pentru partida din centrul țarii pe fundașul grec Stroungis (28 de ani) și pe under-ul Ekmekci (19 ani), din cauza unor probleme medicale cel puțin…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema stanga de la FCSB, a fost scos la pauza meciului cu FCU Craiova, la scorul de 2-0. Coman a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB in prima repriza cu FCU Craiova. El a trimis centrarea din cornerul in urma caruia Miculescu a deschis scorul, in minutul 8.…

- Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a fost surprins de victoria pe care campioana Romaniei, Farul, a obținut-o, sambata seara, scor 1-0, pe terenul lui Hermannstadt, in prima etapa a noului sezon de Superliga. Fostul mijlocaș de la Steaua, Benfica și FC Porto spune ca succesul obținut…

- Unul dintre cei mai cunoscuti artisti romani in strainatate - Dan Perjovschi - a fost premiat, sambata seara, la Gala Celebritatilor, pentru contributia sa din ultimii 13 ani la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) printr-un proiect unic in oras - "Ziarul Orizontal", adica desene…

- Universitatea Cluj l-a transferat pe Daniel Popa, golgheterul retrogradatei Chindia Targoviște . Atacantul in varsta de 27 de ani a inceput fotbalul la FCM Targoviste, iar la nivelul primei ligi a jucat pentru Chindia, Dinamo si FC Botosani. In cele 206 partide disputate in prima liga, Daniel Popa a…