Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta al lui Viktor Orban are in vedere un proiect prin care vrea sa apere identitatea ungara, acesta starnind temeri in randul artistilor care vorbesc despre cenzura, scrie AFP potrivit news.ro. Planul, ale carui detalii au fost dezvaluite saptamana aceasta, promite 62…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat duminica impotriva coronavirusului cu produsul companiei chineze Sinopharm, transmite Reuters potrivit Agerpres. Orban a facut anuntul pe pagina sa oficiala de Facebook. Seful guvernului de la Budapesta apare in fotografii de la vaccinare,…

- Potrivit Reuters, Comisia Europeana (CE) a dispus ca mai multe state membre UE sa-si revizuiasca planul de cheluieli al unei parti a celor 750 de miliarde de euro pe care urmeaza sa le primeasca anul acesta si a cerut Ungariei sa-si modifice in mod radical legislatia cu privire la licitatii publice.…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa își reformeze legislația privind achizițiile publice pentru a combate fraudele sistemice înainte ca miliarde de euro din fondul de relansare economica al blocului comunitar sa devina disponibile, relateaza Reuters și Financial Times.Executivul…

- Dupa publicarea unor fotografii aratand proprietati somptuoase detinute de apropiati ai premierului ungar Viktor Orban, acestea fiind imagini realizate cu ajutorul dronelor, guvernantii de la Budapesta tocmai au adoptat o lege, denuntata ca fiind destinata sa obstructioneze investigatiile mass-media,…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia vecina.…

- Cele trei reprezentante ale țarii noastre, prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, susțin joi seara noi partide in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc intalnește pe UTE Budapesta, Hochei Club Gheorgheni are ca adversara pe MAC Ujbuda, iar Corona Brașov joaca la Debretin cu DEAC din localitate. Tot…