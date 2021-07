Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (53 de ani), tehnicianul care l-a inlocuit pe Dario Bonetti la Dinamo in precedentul mandat al italianului in Ștefan cel Mare, a analizat pentru Gazeta Sporturilor numirea peninsularului la carma roș-albilor. Bonetti a pregatit-o ultima data pe ASA Tg. Mureș in 2016 (3 meciuri).In…

- Antrenorul italian Dario Bonetti a semnat cu Dinamo un contract valabil pentru un an, cu posibilitatea de prelungire pentru inca unul, a anunțat gruparea din Ștefan cel Mare, pe pagina oficiala de Facebook. “Aveam un acord verbal, de astazi putem anunța oficial ca am semnat cu Dario Bonetti un contract…

- Dario Bonetti (59 de ani) a sosit deja la București, insa nu a semnat deocamdata cu Dinamo. Italianul a luat contact cu problemele clubului. Astazi, a asistat la antrenamentul „cainilor” de la Saftica, insa nu el a fost cel care a condus ședința de pregatire. De asta s-a ocupat Iulian Mihaiescu, antrenorul…

- Dario Bonetti (59 de ani) a ajuns la București. Antrenorul italian gasește la Dinamo un lot decimat și o baza de pregatire ravașita. Dario Bonetti, antrenorul chemat de fanii DDB sa-l inlocuiasca pe demisionarul Dusan Uhrin jr., a sosit astazi la pranz in Romania. Italianul, care nu a mai antrenat de…

- Iuliu Mureșan a declarat, intr-un comunicat de presa publicat de club, ca a discutat foarte mult cu Dusan Uhrin, la fel cum a procedat și cu ceilalți antrenori de la echipa, cu jucatorii și cu personalul administrativ al bazei de pregatire de la Saftica, incercand sa il convinga sa ramana, ...

- Dupa ce Dusan Uhrin (53 de ani) și-a dat demisia de la Dinamo, urmand a fi inlocuit de Dario Bonetti, clubul din „Ștefan cel Mare” a mai primit o veste proasta. Dinamo se aștepta ca in aceste zile Paul Anton, Diego Fabbrini, Adam Nemec, Alex Rauța și Vlad Achim sa plece de la echipa din cauza salariilor…

- Dinamo nu a putut plati astazi taxa pentru inspecția Comisiei de Omologare a vechii arene pentru sezonul viitor, suma fiind achitata deocamdata de un apropiat al "cainilor". Chiar daca echipa este plecata in cantonament in Turcia, pana luni, pe baza unui aranjament cu Galatasaray, prin care Dinamo nu…

- Gabi Tamaș, 37 de ani, a explicat la finalul meciului Dinamo - FC Voluntari sentimentele care l-au incercat odata cu revenirea in Ștefan cel Mare in calitate de adversar. Experimentatul fundaș spune ca n-ar fi banuit ca fosta sa echipa va ajunge intr-o asemenea ipostaza. „Pacat ca am luat gol de asa…