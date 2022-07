Pontul Zilei cu Andreea. ???? Luni, 11 iulie 2022 Va dau binete de la Radio Romania Iasi. Andreea sunt! Unde ati fost ieri toata ziua? In parc, la picnic sau in drumetie? Cand ati ajuns acasa, v-ati controlat copii daca nu au capuse? Stim ca, cele mai multe muscaturi de capusa sunt inofensive dar unele pot fi purtatoare de germeni care cauzeaza diferite boli. Este important sa indepartam capusa de pe piele cat mai repede posibil. Cum facem asta? Folosim o penseta pentru a trage ferm si constant insecta pana ce iese din piele. Daca o parte din capusa ramane in piele, nu ne temem, pentru ca aceasta va iesi singura. Ne spalam cu apa si sapun pe… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

