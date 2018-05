Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a anunțat, dupa ce fost achitat in dosarul de corupție deschis de DNA, ca va deveni președintele Partidului Pro Romania dar nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019.

- Fostul premier Victor Ponta a anunțat sambata seara, la Romania Tv, ca nu va candida la alegerile prezidențiale din 2019. Ponta a precizat ca daca Tariceanu sau Gabriela Firea vor candida ii va vota. „Nu candidez la anul contra dlui Iohannis. Sper sa aiba un contracandidat in turul 2 pe care…

- Fugarul Sebastian Ghița susține ca a intrat in conflict cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, cel care i-a cerut sa-l toarne pe Victor Ponta și va scapa. Ghița susține ca Florian Coldea dorea ca Ponta sa mearga, in anul 2015, la Klaus Iohannis și sa cada la pace.Citește și: Sebastian…

- Fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, despre scenariile care au dus la candidatura sa la prezidentiale. Ponta sustine ca a refuzat vehement sa candideze impotriva lui Crin Antonescu, insa au existat presiuni in acest sens dupa ce Iohannis l-a inlocuit…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un atac dur, dupa Congresul PSD si sustine ca "s-a pus capat brutal exercitiului democratic", a votului liber.Mai mult, sustine fostul social-democrat, oameni precum Nicolae Banicioiu sau Ecaterina Andronescu au fost sanctionati pentru ca "au avut curaj…

- Consiliul Național al PNL a decis ieri sa il susțina pe actualul președinte Klaus Iohannis daca va candida pentru un nou mandat prezidențial și pe președintele PNL Ludovic Orban pentru poziția de premier, daca partidul va caștiga viitorul scrutin parlamentar, informeaza Mediafax.Din cele 817 voturi…