- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va prezenta, intr-o emisiune televizata, fotografia in original cu Liviu Dragnea, George Maior si Laura Codruta Kovesi. Ponta spune despre Dragnea ca e „un om de o fatarnicie si perversitate fara precedent“, pe care il acuza ca „a distrus si a furat tara“.

- Dupa ce a fost acuzat ca ar fi trucat imaginea cu Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi, fostul premier Victor Ponta a anunțat, luni, ca va prezenta fotografia originala și amenința ca va publica și alte poze.

