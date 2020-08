Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stanga unita pentru 2024. Intrebat intr-o conferinta de presa daca se gandeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, liderul Pro Romania…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a comentat miercuri, intr-o postare pe Facebook, anuntul facut de aliatul sau Robert Negoita, candidat pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, ca a fost testat pozitiv la coronavirus. Fostul premier denunta cu acest prilej organizarea alegerilor locale…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Constanta, ca in perioada 2020-2024 partidul va fi, de principiu in opozitie, iar in acest interval "va creste", potrivit Agerpres.Citește și: EXCLUSIV Ecaterina Andronescu pune la zid Guvernul Orban: ‘Masurile vin foarte tarziu!’…

- Declaratia lui Victor Ponta vine in contextul in care Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook in care sustinea faptul ca ii pare rau de Robert Negoita. Citeste si: Victor Ponta sustine ca pensiile NU vor creste. "Vor da o taraiala. In 2021 o sa avem acord cu FMI" "Imi pare tare rau…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara ca se impune amanarea alegerilor locale, intrucat riscul ca persoanele implicate in organizarea acestora sa se infecteze cu noul coronavirus este foarte mare. "Sunt 200.000 de oameni (implicati in organizare - n.r.). Noi, toti, ne ducem…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara ca formatiunea pe care o conduce va avea un candidat la Primaria capitalei care va oferi o alternativa fata de Nicusor Dan si Gabriela Firea si a precizat ca numele acestuia, dar si ale candidatilor la primariile de sector vor fi anuntate…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca anunțul lui Dan Barna, potrivit caruia in vederea parlamentarelor "sunt condamnați" la alianța cu PNL, arata ca aceștia s-au predat catre liberali. Prin comparatie, Ponta sustine ca Pro Romania nu va deveni niciodata anexa PSD. "Am crezut ca USR va fi…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, il critica pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ca a inceput sa se comporte ”la fel” ca premierul Ludovic Orban, deoarece nu a acordat prima promisa lucratorilor de la Ambulanta, desi acestia au fost "in prima linie" a luptei cu pandemia de COVID-19."Nelu Tataru…