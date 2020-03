Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat marti, la finalul negocierilor cu premierul interimar Ludovic Orban ca accepta ca in data de 28 iunie sa aiba loc alegerile locale doar daca sunt indeplinite anumite conditii. De cealalta parte, vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a precizat ca formatiunea…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni, in urma discutiei premierului interimar, Ludovic Orban, cu reprezentantii partidelor, ca s-a agreat, de principiu, data de 28 iunie, pentru organizarea scrutinului pentru alegerea primarilor, dar ca totul depinde de evolutia crizei coronavirusului. Exista…

- "Am avut o discutie foarte utila, intr-un moment deosebt de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea sa o propuna. Am agreat - avand in vedere situatia prin care trece tara – data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului in aceasta perioada. S-a discutat despre masurile…

- Victor Ponta a fost la Palatul Victoria, unde a fost chemat de Ludovic Orban, alaturi de lideri de la ALDE, pentru a discuta despre data alegerilor locale. Premierul demis a propus ca pe 28 iunie romanii sa fie chemați la urne, insa liderul Pro Romania a pus condiții. Totodata, Ponta a precizat ca…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a scris premierului Ludovic Orban ca prioritatea Guvernului ar trebui sa fie colaborarea politica pentru masuri de combatere a virusului gripal, nu pe alegeri...

- "PSD constata inca o data ca agenda politica a PNL este in totala contradictie cu prioritatile cetatenilor. Evolutiile efectelor provocate de coronavirus sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, iar Guvernul demonstreaza ca este nepregatit, total depasit de situatie si incapabil sa faca fata corespunzator…

- PSD propune amanarea consultarilor referitoare la alegerile locale convocate de premierul interimar, Ludovic Orban, social-democratii motivand ca "oricum nu exista o baza legala" si "trebuie asteptat votul de investitura pentru guvernul Citu", precum si "demararea de urgenta a discutiilor cu partidele…

- UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa își depuna mandatul astfel încât scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale în 14 iunie, spune Kelemen Hunor. "Voința președintelui și premierului sunt extrem…