Stiri pe aceeasi tema

- ”The Track Namibia”, ultramaratonul din Africa, s-a terminat astazi, iar Iulian Rotariu, pompierul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani, a trecut al doilea linia de finish.

- Trei case din judetul Botosani au fost distruse complet in urma unor incendii produse luni seara si in noaptea de luni spre marti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit acestora, evenimentele s-au inregistrat in localitatile Fundu Hertii,…

- Sute de animale au murit dupa ce un saivan a fost cuprins, vineri dupa-amiaza, de un incendiu de resturi vegetale pus in apropierea constructiei chiar de catre proprietar, incidentul avand loc pe raza localitatii Viisoara Mica, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.…

- O tabara mobila formata din 33 de corturi este ridicata pe Stadionul Tineretului pentru a asigura suportul necesar autoritatilor locale in vederea cazarii refugiatilor din Ucraina, a informat, miercuri seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi…

- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative pune la dispoziție locuri de cazare in camine refugiatilor din Ucraina, a transmis instituția marți, 1 martie, pe pagina de Facebook. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a precizat pentru Libertatea ca este vorba despre 232 de locuri de cazare, iar primii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa acorde primul ajutor in cazul unui accident care a avut loc in Rasnov, pe DN 73 A, in care au fost 3 autoturisme implicate. In urma accidentului au rezultat 3 victime, constiente. S-au deplasat la fata locului 2 echipahe SMURD si…