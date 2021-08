Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Turcia lupta duminica sa controleze cinci incendii, inclusiv pe cele din zonele turistice de coasta Manavgat si Marmaris, iar majoritatea celorlalte incendii de vegetatie ce au izbucnit in ultimele 5 zile sunt tinute sub control, conform autoritatilor turce, transmite Reuters. Alimentate…

- Turcia se confrunta cu incendii de proporții, fiind semnalate mai mult de 60 de focare in 17 provincii care au ieșire la Marea Egee și Marea Mediterana. Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv din sudul Turciei, a anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD),…

- Trei persoane au murit in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda și joi, pentru a doua zi consecutiv, in sudul Turciei, aproape de stațiunile turistice frecventate de romani. Joi dupa amiaza, flacarile au ajuns in apropierea hotelurilor din Marmaris și, potrivit presei locale, acestea…

- Un masiv incendiu forestier activ in sudul Turciei s-a raspandit in orasul Manavgat dupa ce flacarile au fost intetite, miercuri, de vantul puternic, conform primarului localitatii. Televiziunile au prezentat imagini cu locuitori care alergau sa se urce in masini in timp ce strazile erau invaluite in…

- Mai multe incendii de vegetatie au izbucnit in zona Manavgat, Antalya, Turcia. Pompierii se lupta cu flacarile imense pentru a stinge focul. De cateva zile, temepraturile au depasit in zona 40 de grade. In zona, sute de romani isi petrec concediul. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/video-1627470174.mp4…

- Incendiul violent izbucnit la fabrica de hartie igienica din Dej, județul Cluj, a fost stins dupa trei ore, fiind distruse mai multe utilaje și linii tehnologice. Șase persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum sau au suferit arsuri ușoare. Potrivit ISU Cluj, toate…