Pomenit prin festival! Familia lui Victor Socaciu continuă ”Om Bun” întru comemorarea marelui artist Familia lui Victor Socaciu il pomenește pe Victor Socaciu intr-un mod inedit, continuand festivalul de suflet al marelui artist trecut in neființa in ultimele zile ale anului trecut. Timp de trei zile, ”Om Bun” i-a strans la Breaza pe cei mai buni prieteni ai folkistului dar și pe admiratorii celui ce a fost Victor Socaciu, unul din primii artiști folk ai Romaniei. Printre cei ce i-au adus un omagiu marelui artist ce s-a stins la 68 de ani, s-au numarat: Mircea Vintila, Emeric Imre, Cristian Buica, ECOUL, Magda Puskas, Sorina Bloj, David Gabriel, Vali Petcu, Ada Milea, Andrei Paunescu, “Puiu”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

