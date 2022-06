Pomenirea eroilor în satul Horea. VIDEO Asociația Urmașii lui Horea și Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 au organizat astazi, 5 iunie 2022, un moment comemorativ la monumentul eroilor care au luptat pentru apararea patriei și la bustul lui Horea, Rex Daciae. Imnul de stat a rasunat in satul Horea, de pe granița de nord-vest a Romaniei, un sat de moți urmași ai martirilor Horea, Cloșca și Crișan. A fost savarșit un parastas de pomenire a eroilor satului și neamului romanesc de catre prea cucernicii parinți Lucian și Octavian dupa care au fost depuse coroane de flori. Au fost prezenți și membrii ai Societații Avram Iancu… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 50 din 12 Mai 2022 BULETIN INFORMATIV 12 MAI 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis trei barbati banuiti de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 23:00, politistii din cadrul…

- Vineri, 29 aprilie 2022, Centrul Cultural Carei a marcat Ziua Internaționala a Dansului, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei, cu un scurt moment artistic regizat de Adrian Pașca, incepand cu orele 17.00. Perechi de dansatori din Satu Mare și Carei au prezentat dansuri populare…

- Invierea Domnului a daruit nu numai o victorie asupra pacatului, dar si o biruinta asupra mortii insesi. Rastignirea si Invierea marcheaza, de fapt, intemeierea crestinismului. Momentul in care miracolul devine semnul credintei. ASTRA, Desparțamantul ,,Aurel Coza,, Carei dorește tuturor membrilor…

- Astazi a avut loc la HODOD și Lelei comemorarea eroilor romana cazuți in luptele impotriva comuniștilor maghiari care nu doreau sa paraseasca teritoriile romanești. Instituția Prefectului județului Satu Mare impreuna cu asociațiile cadrelor militare in rezerva, instituții și unitați militare județene…

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in urma Dictatului de la Viena din 1940, filiala Carei iși exprima recunoștința pentru jertfa de sange a ostașilor romani care au eliberat in 1944 acest colț de țara romaneasca și astfel, cei expulzați de regimul hortyst, au avut posibilitatea de a reveni la…

- Am caștigat și la Curtea de Apel Targu-Mureș! Sa speram ca va ințelege și fundația Szekler Monitor din Harghita despre ce este vorba in pronunțarea publicata in limba romana. Astazi, 1 aprilie 2022, s-a pronunțat sențința in procesul de la Curtea de Apel Targu-Mureș in care SC Diverti Media SRL Carei,…

- Așa poarta corespondența primarul ,,nu provocați maghiarii,, cu o fundație din Harghita. Astazi, a avut loc la Curtea de Apel Targu Mureș judecarea procesului prin care Fundația Szekler Monitor Harghita a dat in judecata CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii) și pe administratorul…