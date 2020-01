Stiri pe aceeasi tema

- NEMULTUMIRI… Discutii aprinse in Focseasca, comuna Tacuta dupa ce, in urma cu mai bine de trei ani, edilul Florin Ionel a demolat scoala din localitate, in baza unui proiect castigat pe PNDL2 dar nu a mai construit nici pana acum alta noua. Motiveaza lucrul acesta pe faptul ca firma care a castigat…

- Treizeci si cinci de oameni si-au pierdut viata si 48 au fost raniti marti, intr-o busculada care a avut loc in timpul funeraliilor generalului iranian Qassem Soleimani, ucis la sfarsitul saptamanii trecute intr-un atac american cu drona, a relatat pe site-ul sau Clubul Tinerilor Jurnalisti, afiliat…

- In primavara anului viitor, bucurestenii vor putea circula pe Podul Ciurel, un obiectiv de investitii extrem de important pentru fluidizarea traficului din Capitala” Primarul General, Gabriela Firea: ”As...

- Samanii peruani care au efectuat traditionalul ritual de final de an sustin ca Donald Trump nu va fi reales in functia de presedinte al Statelor Unite in 2020, dar prevad un an pasnic, scrie digi24.ro. Citeste si ZILE LIBERE pentru romani in 2020 In urma purificarii ritualice care are…

- Tragedia s-a produs joi, in orasul Ribnita. Potrivit fortelor de ordine, baiatul si prietenul acestuia au urcat pe acoperisul blocului. La un moment dat, minorul a decis sa sara pe acoperisul celui de-al doilea bloc, insa a cazut in gol si a murit pe loc.

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce și-ar fi omorat concubina. Totul s-a intamplat ieri in jurul orei 17:00 in satul Cheltuitorul din comuna Tohatin din municipiul Chișinau.

- Echipa de fotbal Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida din deplasare cu Sticla Arieșul Turda. Meciul – care a debutat la ora 14, pe stadionul din Turda – a contat pentru a XIII-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej ocupa locul 9 in clasament,…

- Fostul ministru al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca va preda succesorului sau un proiect de buget care sa reflecte cu prioritate sumele necesare pentru majorarea veniturilor romanilor, iar daca acestea nu se vor regasi, atunci va depune amendamente. El a afirmat ca deficitul…