Stiri pe aceeasi tema

- O statie de cercetare belgiana din Antarctica se confrunta cu un focar de coronavirus, desi cei care lucreaza acolo sunt vaccinati cu schema completa si se afla in unul dintre cele mai izolate locuri din lume, noteaza bbc.com. Din 14 decembrie si pana acum, s-au infectat cu covid-19 cel putin…

- Mai mult de jumatate dintre angajatii unei statii de cercetare belgiene din Antarctica au fost confirmati cu COVID in ultimele doua saptamani, desi cei care ajung la statie trebuie sa fie testati si vaccinati, informeaza News.ro , care citeaza bbc.com. Din 14 decembrie si pana acum, s-au infectat cu…

- In data de 5 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.752 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca pana acum au fost transferati 26 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 in Ungaria, in urma ințelegerii dintre Romania și țara vecina privind preluarea unor pacienți. Unul dintre pacienți a decedat, a mai precizat ministrul. „Am reusit sa transferam…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca au fost transferati in Ungaria 26 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, precizand ca unul dintre ei a decedat. “Am reusit sa transferam in Ungaria 26 de pacienti: 17 la ATI si 9 intr-o forma nu atat de grava, avand nevoie doar de oxigen. Dar…

- SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICA DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COVID 19 Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 4,74 (ieri 4,42); -persoane internate la ATI: 32 (ieri 32);…

- Unii parinti au fost multumiti de decizia autoritatilor prin scoala ramane in format fizic pana la aparitia unui caz in clasa, altii nu 12.978 de prescolari si elevi au fost confirmati cu Covid 19 de la inceputul anului scolar Situatia din intreaga tara nu pare sa isi revina curand, din punct de vedere…