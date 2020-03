Poluarea din Bucuresti pune "mafia gunoaielor" sub ancheta! Compania municipala "Parcuri si Gradini" denuntata penal de Romprest

Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Glaman, șeful Garzii de Mediu nu va mai detine postul, dupa ce, ieri, ministrul Mediului a cerut inlocuirea lui. Costel Alexe l-a acuzat pe seful Garzii de Mediu de lipsa de implicare.

- ”Am transmis deja o adresa catre președintele Romaniei și catre CSAT in care am descris in termeni tehnici și administrativi ceea ce s-a intamplat in București in 1 și 2 martie și am transmis solicitarea de a se analiza situația in cadrul unei ședințe a CSAT. Populația trebuie sa fie protejata și…

- Polițiștii bucureșteni au efectuat percheziții pe scara larga, dupa ce in noaptea de duminica spre luni, in Capitala, s-au inregistrat niveluri record de poluare.Poluarea aerului provoaca anual circa 8,8 milioane de decese premature in intreaga lume, sugereaza un nou studiu, citat marti de…

- Compania CFR Calatori declara ca peste 6.600 de turiști se vor putea intoarce de la munte cu trenul in Capitala, fața de 3.600 cați pot circula cu trenul pe aceasta ruta intr-o zi obișnuita.Cele zece trenuri la care a fost suplimentat numarul de vagoane sunt: IR 1634, R 3006, IR 1636, IR 347, R 3008,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marti situatia la zi a masurilor de reducere a poluarii in Capitala. Unele proiecte sunt gata, altele s-au realizat, o parte au probleme si stagneaza. Firea a zis ca pentru a rezolva marea problema a poluarii si aglomeratiei (aproximativ doua milioane…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat luni, dupa o intalnire cu primarii din București, Iași și Brașov, ca un raport al administrației locale din Capitala arata o asociere intre zonele poluate și incidența cazurilor de infarct sau alte boli cardiovasculare. Alexe mai acuza Garda de Mediu de faptul…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza o noua ruta din Bucuresti spre Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, zborurile urmand sa inceapa in iulie, scrie Ziarul Financiar.In afara de Bucuresti, compania va lansa noi curse din Sankt Petersburg si spre Sofia, Vilnius si Bratislava, anunța MEDIAFAX.Sankt…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, referitor la vinieta Oxigen, ca, din discuțiile care au loc in Capitala, este un proiect prost implementat, dar ca este una dintre masurile ce ar putea reduce valorile poluarii din centrul orașului, anunța MEDIAFAX.„Sunt și alte capitale din Europa…