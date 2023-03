Poluare accidentală pe râul Jiu, aval de priza Rovinari Angajatii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Jiu intervin in cazul unei poluarii accidentale pe raul Jiu, aval priza Rovinari, pentru a diminua si stopa propagarea unor irizatii de produs petrolier aparute in zona, informeaza ABA Jiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, reprezentantii S.G.A Gorj au confirmat existenta produsului petrolier pe raul Jiu, motiv pentru care au intervenit cu material Spillsorb, astfel incat irizatiile sa nu se propage in aval. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

