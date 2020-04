Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Porozumienie, partid aliat cu nationalistii aflati la putere in Polonia, a propus vineri modificarea Constitutiei pentru a permite prelungirea mandatului actualului presedinte Andrzej Duda cu doi ani si amanarea alegerilor prezidentiale, preconizate pentru luna mai, potrivit Reuters. "Date ale…

- Partidul polonez Porozumienie (Acord), partener in coalitia guvernamentala condusa de Lege si Justitie (PiS), este impotriva desfasurarii alegerilor prezidentiale la 10 mai, a afirmat vineri liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, transmite Reuters. "Este adevarat, (liderul Porozumienie, Jaroslaw Gowin) spune…

- Principala candidata a opozitiei la alegerile prezidentiale din Polonia, Malgorzata Kidawa-Blonska, a chemat duminica la boicotarea scrutinului prevazut pentru luna mai din cauza pandemiei COVID-19 si si-a suspendat total campania electorala, informeaza Reuters. Partidul nationalist de dreapta Lege…

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati. Guvernul de la Varsovia intentioneaza…

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati potrivit Agerpres. Guvernul de la Varsovia…

- Polonia va organiza alegerile prezidentiale pe 10 mai, a anuntat miercuri presedintele Sejm-ului (camera inferioara a parlamentului de la Varsovia), Elzbieta Witek, informeaza DPA. Presedintele in exercitiu Andrzej Duda, sustinut de Partidul Lege si Justitie, ramane favoritul clar in sondajele de opinie,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Dieta (camera inferioara poloneza), dominata de conservatorii nationalisti, a aprobat joi controversata lege destinata sa-i pedepseasca pe judecatorii care contesta reformele judiciare promovare de actualul guvern de la Varsovia, dar care sunt criticate de Bruxelles si de Curtea de Justitie a UE,…