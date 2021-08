Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin pentru persoanele cu sistem imunitar slabit va incepe in Polonia pe 1 septembrie, potrivit anunt facut vineri de ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski.

- Polonia va incepe de la 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat, vineri, ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, citat de Reuters.

- Polonia va incepe din 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, transmite Reuters. Cu circa 200 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, Polonia are…

- Polonia va incepe de la 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski. Polonia prezinta o situație relativ buna in context pandemic, insa nu neglijeaza o posibilitate…

- Polonia va incepe din 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, transmite Reuters. Cu circa 200 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, Polonia are in prezent…

- Cu circa 200 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, Polonia are in prezent o situatia relativ buna comparativ cu numarul imbolnavirilor din valul trei al pandemiei, dar se pregateste pentru valul patru in timp ce varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului contribuie deja la o crestere a numarului noilor…

- Persoanele al caror sistem imunitar este slabit vor putea primi a treia doza de vaccin anti-Covid cu scopul de a le proteja contra bolii, a anuntat Agentia Americana a Medicamentului (FDA), potrivit news.ro. "Tara a intrat intr-un nou val al pandemiei de Covid-19 si FDA este constienta pe…

- Persoanele al caror sistem imunitar este slabit vor putea primi a treia doza de vaccin anti-Covid cu scopul de a le proteja contra bolii, a anuntat Agentia Americana a Medicamentului (FDA). “Tara a intrat intr-un nou val al pandemiei de Covid-19 si FDA este constienta pe deplin de faptul…