Camera superioara a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea catre numirea viitorului presedinte al Curtii Supreme de catre Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, in pofida protestelor de strada si a obiectiilor formulate de catre opozitie, transmite miercuri Reuters.



Potrivit noii legi, alegerea noului presedinte al Curtii va fi posibila imediat ce doua treimi dintr-un total de 120 de judecatori vor fi numiti, fata de circa 110 in prezent. Or, in prezent circa 40 de posturi sunt vacante din cauza haosului legislativ si politic din jurul Curtii.

…