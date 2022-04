Polonia schimbă total macazul: un colos energetic trece pe cărbune Supergrupul energetic Tauron din Polonia a sincronizat o noua unitate de productie de energie prin arderea carbunelui, cu o putere de 910 MW, cu sistemul energetic national, scrie The Warsaw Voice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Polonia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a acuzat Rusia ca se afla in spatele tragediei aviatice de la Smolensk in care fratele sau geaman, presedintele Lech Kaczynski, a murit in 2010, dand asigurari ca va prezenta dovezi "foarte curand", transmite AFP. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Apararii Naționale din Turcia, Hulusi Akar, a declarat ca minele care au aparut in Marea Neagra ar fi putut fi lasate pentru ca navele NATO sa intre in zona, informeaza presa turca. Hulusi Akar a oferit informații despre razboiul Rusia-Ucraina și minele din Marea Neagra in cadrul reuniunii…

- Judecatorilor numiti in Polonia in timpul comunismului nu ar trebui sa le fie pusa automat la indoiala impartialiatea, a decis marti Curtea Europeana de Justitie (CEJ), citata de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproape 1,7 milioane de persoane fugite din Ucraina au ajuns in Polonia de la inceputul invaziei ruse la 24 februarie, a anuntat duminica pe Twitter politia de frontiera poloneza, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Polonia va refuza sa joace impotriva Rusiei, in semifinala din play-off-ul barajului pentru calificarea la CM 2022 din Qatar de luna viitoare, a declarat presedintele Federatiei polone de fotbal (PZPN), Cezary Kulesza, in contextului conflictului militar ruso-ucrainean, scrie DPA, citat de Agerpres.…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a alocat 642 milioane de euro pentru a sustine relansarea economica si tranzitia digitala si ecologica in Belgia, Cehia, Polonia si Romania, ca asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei (REACT-EU), se arata intr-un comunicat al…

- Laura Kovesi, șeful Biroului Procurorului Public European (EPPO), a avertizat miercuri ca refuzul Poloniei de a coopera cu instituția ei risca sa inlesneasca fraudele cu fonduri europene, potrivit Rador care citeaza EUObserver. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…