Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea Ucrainei in razboiul declanșat de Rusia poate deveni un preludiu la cel de-al treilea razboi mondial. De aceea, Ucraina trebuie sa obțina toate armele necesare de la partenerii sai, a declarat luni premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit polsatnews.pl. Potrivit acestuia, acum Polonia,…

- Președintele Vladimir Putin le-a cerut vineri șefilor industriei de aparare din Rusia sa iși intensifice eforturile pentru a se asigura ca armata rusa primește rapid toate armele, echipamentele și dotarile militare de care are nevoie pentru a lupta in Ucraina, informeaza Reuters . Putin, care a prezentat…

- Armata poloneza are in vedere sa convoace anul viitor circa 200.000 de civili, rezervisti, voluntari si cetateni fara experienta in armata care urmeaza sa primeasca instructie militara in cazarmi, relateaza joi agentia EFE, citata de Agerpres. Programul de instructie va avea o durata de doua saptamani…

- Echipa naționala a Poloniei a fost escorata in zborul spre Qatar de armata, ca o masura de precauție cauzata de razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Polonezii au plecat joi spre Qatar, acolo unde vor infrunta Mexic, Argentina și Arabia Saudita in faza grupelor. Ei au fost escortați cu avioane militare…

- Nu exista inca certitudinii despre ce s-a intamplat exact langa granița Poloniei cu Ucraina. Doua opțiuni sunt cel mai probabil. Fie o racheta ruseasca, fie o racheta antiaeriana ucraineana a cazut asupra Poloniei, scrie cel mai mare site de știri din Polonia, Onet.Potrivit unui articol publicat de…

- Polonia nu are dovezi tangibile cu privire la cine a lansat racheta care a provocat marți o explozie intr-un sat din estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat miercuri președintele polonez Andrzej Duda. Doua persoane au murit intr-o explozie in Przewodow, un sat din estul Poloniei,…

- Purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, a declarat, marti seara, intr-un briefing de presa, ca guvernul de la Varsovia ia in considerare sa ceara declansarea Articolul 4 din Tratatul NATO, care ar insemna ca va fi convocata o reuniune a membrilor NATO intrucat „integritatea teritoriala,…

- Marcel Ciolacu considera ca este un act de agresiune foarte grav asupra unui stat membru NATO și ca in aceasta noapte vor fi luate unele decizii. Intrebat, marti seara, la Romania TV, ce parere are despre caderea celor doua rachete rusesti in Polonia, Marcel Ciolacu (PSD) a declarat ca este o agresiune…