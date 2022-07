Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plin cu turisti a iesit de pe partea carosabila si a intrat intr-o casa. 51 de persoane au fost ranite si a fost activat Planul Rosu de Interventie. Soferul si ghidul au murit, scrie vasiledale Echipele de interventie sunt la fata locului. Un grav accident a avut loc in marti, 5 iulie, la…

- Cea mai varstnica persoana acuzata de crime naziste, Josef Schutz, de 101 ani, a fost condamnata marti la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru fapte comise in timpul Holocaustului, cand era gardian intr-un lagar de concentrare din Germania, relateaza AFP.

- Ben Stiller a vizitat Polonia si Ucraina și s-a intalnit cu mai multe persoane afectate de razboiul declansat de Rusia. "Cautarea sigurantei este un drept si el trebuie respectat pentru fiecare persoana", a declarat actorul american.

- UPDATE 2 O racheta ruseasca a lovit un oraș din centrul Ucrainei, iar autoritațile locale vorbesc despre cel puțin doua victime, anunța Sky News. Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, situat in centrul Ucrainei, au anunțat sambata autoritațile locale prin intermediul…

- Timp de ani de zile, Germania a fost liderul de necontestat al unui bloc in interiorul unui bloc – țarile din Europa Centrala și de Est priveau spre Berlin pentru sprijin, indrumari și, uneori, chiar instrucțiuni explicite. De multe ori, cand UE avea nemulțumiri fața de unele țari, Germania era cea…

- Oamenii de stiinta din Argentina au descoperit o specie necunoscuta de reptila zburatoare gigantica, pe care au botezat-o ''The Dragon of Death'' si care a trait in urma cu 86 de milioane de ani alaturi de dinozauri, o descoperire ce ofera noi informatii despre acest pradator cu o lungime similara cu…

- Fortele ruse au infiintat un lagar de concentrare in Vovceansk, regiunea Harkov, unde tortureaza civilii si ii obliga sa coopereze, denunta Liudmila Denisova, insarcinata cu drepturile omului in Parlamentul ucrainean, relateaza Kiev Independent.