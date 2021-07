Polonia: Preoții au fost implicați în o treime din cazurile de pedofilie dintre 2017-2020 Preoții polonezi sunt implicați în aproape o treime din actele pedofile enumerate în țara în anii 2017-2020, a declarat marți comisia de stat care a studiat peste 300 de cazuri în aceasta perioada, potrivit AFP.



&"Comisia de stat pentru pedofilie trateaza 100 de cazuri în care un membru al clerului a fost raportat ca autor al agresiunii sexuale asupra unui copil cu vârsta sub 15 ani&", a spus Comisia, în primul sau raport privind un total de 345 de cazuri, prezentat presei.



În aceasta categorie, Comisia a depus la parchet 55 de cereri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR PLUS au transmis ca este necesara adoptarea cat mai rapida de catre Parlament a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ, iar competentele de coruptie trebuie sa revina la DNA si amendamentele la propunerea legislativa trebuie eliminate. Reactia vine dupa ce Comisia de la…

- Luni, 28 iunie la sediul Muzeului de Istorie Suceava, a avut loc, sub conducerea prefectului județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, in calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, cu respectarea tuturor normelor…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca a primit in prima parte a zilei de miercuri scrisoarea Comisiei de la Venetia in care se cer clarificari despre revocarea din functie a Avocatului Poporului. "Comisia de la Venetia nu critica. Este vorba despre o scrisoare pe care eu am primit-o…

- Un numar de 28 de cetațeni romani au fost reținuți la granița Regatului Unit, in primele trei luni ale anului de cand libertatea de circulație a fost restricționata dupa finalizarea procesului de tranziție de dupa Brexit, arata datele Ministerului de Interne britanic, citate de publicația Politico .…

- Comisia de Etica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” a fost obligata de Consiliul de Etica și Management Universitar (CEMU) sa inceapa procedura de anchetare disciplinara a lui Tudorel Toader, 61 de ani, rectorul universitații ieșene, scrie G4Media , care citeaza un comunicat al ONG-ului Reset Iași…