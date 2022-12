Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a fost spitalizat pentru rani minore provocate de explozia unui cadou primit de la un inalt responsabil ucrainean, a anuntat joi Ministerul polonez de Interne, potrivit agențiilor de presa AFP si DPA, citate de Agerpres . „Ieri (miercuri, n.r.) a avut loc…

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- Referitor la articolele aparute in presa online cu privire la profanarea unor morminte din incinta unui cimitir, situat in municipiul Alba Iulia, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba face urmatoarele precizari: La data de 3 noiembrie 2022, polițiștii…

- Polonia a semnat vineri un contract cu Coreea de Sud pentru a cumpara 48 de avioane de lupta ușoare. Varșovia urmarește sa-și intareasca armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de razboiul pornit de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.