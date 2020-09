Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste atingerile aduse independentei judecatorilor precum si discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI, relateaza AFP.In cadrul unei dezbateri…

- Eurodeputatii s-au declarat ingrijorați privind "deteriorarea" statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste independenta judecatorilor, dar si de discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- In colimatorul europarlamentarilor - care nu le numesc - se afla Ungaria si Polonia, care primesc subventii masive de la bugetul Uniunii Europene (UE), dar care se fac ca nu aud indemnurile Bruxellesului de a respecta independenta justitiei, libertatea presei si drepturile minoritatilor. "A venit timpul…

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) isi reafirma vointa de a conditiona alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept de catre statele beneficiare, vizand fara sa le numeasca Ungaria si Polonia intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a acuzat duminica pe omologul sau olandez ca vrea sa "pedepseasca financiar" Ungaria prin insistența de a condiționa alocarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, scrie AFFP."Nu știu din ce motiv personal premierul olandez ma detesta…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a acuzat duminica pe omologul sau olandez, Mark Rutte, ca vrea sa „pedepseasca financiar” Ungaria. Pozitia lui Rutte „nu este acceptabila”, potrivit lui Orban, pentru ca procedura in curs nu a dus deocamdata la niste concluzii cu privire la statul de drept in Ungaria.…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…