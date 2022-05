Stiri pe aceeasi tema

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie ale…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Gazprom a suspendat livrarea de gaze naturale Bulgariei și Poloniei din cauza ca ambele țari nu au platit in ruble, așa cum a cerut Moscova. Liderii europeni spun ca aceste contractele prevad plata in euro sau dolari și asta nu se poate schimba. Polonia a luat masuri pe termen lung pentru a se izola…

- Varșovia nu vrea sa plateasca factura la gaze in ruble și Rusia inchide robinetul pentru Polonia. Livrarile de gaze rusești catre aceasta țara au fost reduse la jumatate. Anna Moskwa, ministrul polonez al Mediului, a anunțat intr-o declarație ca țara sa ”este pregatita pentru o intrerupere totala a…

- Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat”, a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…

- Intr-un interviu acordat celui mai mare site polonez, Onet, primul președinte al Poloniei postcomuniste, fostul disident Lech Walesa afirma ca Occidentul ar trebui sa raspunda ferm in fața razboiului declanșat de Rusia. „Cineva important din NATO sau SUA sa mearga la discuții cu Putin și sa ii spuna…