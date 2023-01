Stiri pe aceeasi tema

- Varșovia și alți aliați din NATO au cerut insistent Germaniei sa le dea unda verde pentru a trimite tancurile fabricate in Germania in Ucraina, in condițiile oficialii de la Kiev cer tot mai mult armament greu, esențial in confruntarea cu Rusia.

- "Sunt momente cand nu trebuie sa eziti sau sa te compari. (Cum se intampla) cand cineva spune 'eu voi livra tancuri daca (si) altcineva o va face'", a afirmat președintele ucrainean in timpul interventiei sale online de la Davos, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Volodimir Zelenski facea referire…

- Plenul Parlamentului European (PE) i-a cerut miercuri cancelarului german Olaf Scholz sa permita ''fara alte intarzieri'' furnizarea de tancuri moderne Leopard 2 catre Ucraina pentru ca aceasta tara sa poata sa se apere in continuare in fata Rusiei primind garantii occidentale,

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat luni un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, confirmand trimiterea catre aceasta a 14 tancuri Challenger 2, in timp ce a cerut Germaniei sa autorizeze la randul ei Polonia si Finlanda sa ofere Ucrainei tancuri germane Leopard pentru a o sustine…

- Kremlinul a transmis luni Occidentului, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca furnizarea de armament avansat Ucrainei nu va schimba cursul razboiului, iar tancurile pe care Marea Britanie a anunțat ca le livreaza Kievului ”vor arde la fel ca restul”, relateaza Reuters și CNN.Londra…

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…

- Polonia incurajeaza alte state sa formeze o coalitie larga pentru a-i furniza Ucrainei tancuri moderne, precum Leopard, au declarat luni ministrul de externe adjunct polonez Pawel Jablonski si alte oficialitati poloneze pentru postul national de radio, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la…

- Cea mai buna varianta pentru securitatea Poloniei este dislocarea lansatoarelor Patriot pe teritoriul Ucrainei, insa aceasta decizie apartine aliatilor, a declarat, vineri, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, presedintele…