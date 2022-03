Stiri pe aceeasi tema

"Nu mai am niciun angajat ucrainean", toti au ramas in tara lor pentru a lupta impotriva invaziei rusesti, a declarat pentru AFP Szymon Janiewski, patronul unei mici firme de constructii din Varsovia.

Zbigniew Ziobro, ministrul justiției din Polonia, acuza Uniunea Europeana si pe fostul cancelar german Angela Merkel ca „au construit puterea presedintelui rus Vladimir Putin". Intr-un interviu publicat de saptamanalul Do Rzeczi, Ziobro a spus ca Merkel este „personal responsabila in crearea monstrului…

Aflati in buticuri dedicate mireselor din 50 de tari, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franta si China, angajatii MillaNova au lucrat neobosit in ultimele doua saptamani pentru a onora comenzile internationale, in timp ce au realizat si aceste articole de imbracaminte suplimentar. „Pe langa fericirea mireselor…

Brandul ucrainean MillaNova, cunoscut pentru rochiile decadente de mireasa, produce acum tinute pentru soldatii si personalul medicali din tara, in timp ce Rusia continua sa lanseze atacuri brutale, scrie CNN. Aflati in buticuri dedicate mireselor din 50 de tari, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franta…

Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a denuntat, in cursul vizitei in Polonia, "atrocitatile" comise de armata rusa in Ucraina, dar a evitat sa catalogheze atacurile ca fiind crime de razboi. "Transmitem foarte clar ca orice atac intentionat asupra civililor nevinovati este o incalcare a reglementarilor.…

Polonia neaga ideea ca va oferi Ucrainei avioane de lupta, idee care ar fi fost admisa de SUA. „Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale", a anunțat guvernul de la Varșovia. Polonia iși menține totuși disponibilitatea de a sprijini Ucraina,…

Polonia a trimis un convoi cu muniție in Ucraina, potrivit ministrului Apararii din aceasta țara, Mariusz Blaszczak.

Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Exista o inversare a fluxului…