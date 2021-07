Cel mai mare partid de opozitie polonez, Platforma Civica (PO), i-a cerut fostului premier Donald Tusk sa revina in politica interna, transmit Reuters si DPA.



''I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%'', a declarat liderul PO, Borys Budka.



Planurile mai concrete privind revenirea lui Tusk vor fi prezentate sambata in cadrul congresului Platformei Civice.



Potrivit unor relatari din media poloneze, Budka ar urma sa demisioneze si Donald Tusk (64 de ani) sa preia provizoriu conducerea…