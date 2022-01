Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care s-au adunat duminica in mai multe orase din Polonia l-au indemnat pe presedintele Poloniei sa se opuna prin veto unei legi privind mass-media, despre care ei si alti critici afirma ca are ca scop limitarea libertatilor presei in cel mai mare stat membru din estul Uniunii Europene,…

- Ucraina se pregatește in zilele urmatoare sa acționeze in judecata UE, deoarece Polonia refuza sa creasca numarul de autorizații pentru transportul de marfuri pentru Kyiv in 2022. Despre acest lucru a anunțat ministrul adjunct al Economiei Ucrainei - reprezentantul comercial al țarii Taras Kachka la…

- KGB-ul din Belarus a inflamat criza migranților prin conturi false pe Facebook, susțin reprezentanții companiei-mama a Facebbok, Meta. Potrivit gigantului american, serviciile de securitate din Belarus și-au facut zeci de conturi false pentru a face presiuni. Agenții serviciilor secrete belaruse, KGB,…

- NATO este pregatita sa ofere sprijin Poloniei „daca se va dovedi a fi necesar”, dar guvernul de la Varsovia reuseste deocamdata sa gestioneze afluxul de migranti veniti dinspre Belarus, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire cu presedintele polonez Andrzej…

- Polonia va initia, in decembrie, lucrarile pentru constructia unui zid pe un segment de la granița cu Belarus, in contextul actualei crize a imigratiei, informeaza cotidianul Le Figaro. „Aceasta constructie este o investitie absolut strategica si prioritara pentru securitatea natiunii si a cetatenilor”,…

- Germania nu intenționeaza sa-i primeasca pe refugiații de la granița Belarusului cu Uniunea Europeana, iar aceștia „ar trebui sa fie conduși in siguranța inapoi in țarile lor de origine”, a spus purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert. „Ceea ce ar trebui sa se intample este ca migrantii,…

- Armata belarusa, impreuna cu migranții, au atacat noaptea granița poloneza! Un grup mare de migranți (aproximativ o suta de persoane) a incercat sa treaca ilegal granița. Au fost ajutați de armata belarusa, rupand garduri și orbindu-i cu lasere pe granicerii polonezi. In plus, soldații bieloruși…

- Temerile cresc pentru copiii refugiați blocați la granița dintre Belarus și Polonia. Cel puțin un copil a murit, iar alții dintre miile de oameni adunați la granița sufera de foame și hipotermie, relateaza Al Jazeera. Numele marcate cu un asterisc au fost schimbate pentru a proteja identitațile…