In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia sfarsit la 15 septembrie. “Sustinem o interdictie a importurilor in tarile noastre pana la sfarsitul anului”, a declarat Telus intr-o conferinta de presa. “Vreau sa spun ca, chiar daca nu vom reusi, unele tari vor introduce propriile restrictii. Declaratia noastra este clara”, a punctat ministrul polonez…