Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de tenis a Romaniei este condusa de Polonia cu scorul de 0-2 in calificarile Grupei 1 a Zonei Euro-Africane din „Billie Jean King Cup" – fosta „Fed Cup". Intalnirea are loc in zilele de 15 și 16 aprilie, la Centrul Sportiv din Radom, pe o suprafața dura. Vineri, […] Articolul Polonia…

- Irina Begu o va infrunta pe Magda Linette, vineri, de la ora 14:00 (ora Romaniei), in primul meci de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Poloniei, la Radom, in calificarile competitiei Billie Jean King Cup.

- Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Poloniei, pe 15 si 16 aprilie, in primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup, din cauza unei inflamatii cardiace.Ruse 24 ani, 55 WTA a marturisit, intr o postare pe…

- Iga Swiatek, Magda Linette, Magdalena Frech, Alicja Rosolska și Maja Chwalinska sunt jucatoarele convocate de Dawid Celt, capitanul nejucator al Poloniei, pentru intalnirea cu Romania de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup), informeaza Federația Poloneza…

- Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și Gabriela Ruse sunt jucatoarele convocate pentru intalnirea cu Polonia de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Meciurile vor avea loc la Radom, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis.

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (26 WTA), Irina Begu (72 WTA), Monica Niculescu (46 WTA la dublu) si Gabriela Ruse (57 WTA) vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia, programata la Radom, in 15-16 aprilie, in calificarile Billie Jean King Cup, informeaza site-ul oficial al…

- ​Horia Tecau a jucat ultimul meci din cariera contra Spaniei (in Cupa Davis), iar la intoarcerea in țara a dezvaluit ca iși dorește sa faca o schimbare importanta in echipa de FedCup a Romaniei. Debutul lui Tecau, 37 de ani, la echipa de FedCup a Romaniei va fi contra Poloniei, pe 15 și 16 aprilie la…

- Federatia Internationala de Tenis a decis, luni, excluderea Rusiei și a Belarusului din cele doua mari competitii pe echipe pe care le organizeaza, Cupa Davis si Billie Jean King Cup (fosta FedCup).